المركزية- أعلنت Rebirth Beirut افتتاح معرض "نَوَّرت" مخصّص للمصمّمين العالميين بيار وسيدريك كوكجيان، ويستمر حتى 27 أيلول الجاري في المقرّ الثقافي لـ Rebirth Beirut في الجميزة من الساعة الثالثة بعد الظهر الى السابعة مساءً (ما عدا الأحد).

"وأصدرت بيانانً شرحت فيه الآتي: "إن معرض "نَوَّرت" هو أكثر من مجرد معرض، بل هو تحية ودعوة للمشاركة حول الفن ومحبّيه. الكلمة « نَوَّرت » تعني «لقد جلبتَ النور». من خلال أشكال مضيئة، ومواد انسيابية، وتباينات لافتة، يستكشف الثنائي كوكجيان الضوء كمصدر للقدرة على الصمود، الاستمرارية والفرح.

يعكس هذا المعرض المركّب الهوية الفريدة للبنان، جامعاً بين السخرية، الدعابة، المقياس والرمزية. بعض القطع المنحوتة من الرخام تحمل إشارات إلى الرموز والتناقضات والحقائق الضمنية للبنان. أخرى تجسد تطورات الثقافة والحياة اليومية، لتلتقط جوهر مجتمع غالباً ما تتعايش فيه العتمة والنور.

في بيروت، حيث الانقطاعات الكهربائية متكررة وإعادة الإعمار مستمرة، يكتسب النور معنى عميقاً. تصبح «نَوَّرت» ليس فقط تعبيراً فنياً بل أيضاً رمزاً للأمل، الذاكرة والروح الصلبة للبنانيين.

يمثل هذا المعرض أيضاً المشاركة الأولى في لبنان لكوكجيان وعودتهما الى مدينتهم الأم بعد سنوات من المعارض في أوروبا وخارجها. إنه رجوع إلى الجذور يعيد وصل رؤيتهم الفنية بقلب بيروت. اختيار المكان، Rebirth Beirut التي تتمثل مهمتها في إنارة شوارع المدينة، يخلق تآزراً قوياً بين الفن والرسالة المستمرة للجمعية.

" يسعدنا أن نستضيف أول معرض لبيار وسيدريك كوكجيان في بيروت. رؤيتهم للنور كرمز للصمود والتواصل تعكس مهمتنا في Rebirth Beirut: إعادة النور إلى المدينة وشعبها. "نَوَّرت" هو احتفال بالإبداع، الهوية والروح التي لا تنكسر لبيروت." يقول السيد كابي فرنيني، الرئيس والمؤسس لـ Rebirth Beirut.

من خلال « نَوَّرت »، تواصل Rebirth Beirut تأكيد دورها ليس فقط كجمعية مكرّسة لإنارة شوارع بيروت، بل أيضاً كمركز ثقافي يسلّط الضوء على الفن، الحوار والتجديد.