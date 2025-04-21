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Apr 21, 2025 7:15 AM
أبرز الأحداث
نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأميركي شارك خطط الهجوم على الحوثيين في محادثة ثانية عبر تطبيق سيغنال
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2025-05-02 08:20:59
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2025-05-02 08:20:45
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الدفاع الروسية: تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلا
2025-05-02 08:07:20
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإصابة 5
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٩ حوادث، ٣ قتلى و ١١ جريح
إصابة مواطن وزوجته و3 آخرين جراء غارة لمسيرة إسرائيلية إستهدفت فجر اليوم غرفتين جاهزتين ملحقتين بمحطة وقود في بلدة حولا
نتنياهو: هاجمنا هدفاً قرب القصر الرئاسي بدمشق
الدفاع الروسية: تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلا
وزيرة العدل الليبية لـ"النهار": مستعدون للتعاون لحلّ قضيّة الإمام موسى الصدر
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالجيش: من المتوقع قيام الجيش قريباً بإستدعاء المزيد من قوات الإحتياط
القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري: عام 2025 سيكون عام حرب مع تركيز القتال على غزة وإيران
الجزيرة: رتل من إدارة الأمن العام دخل إلى مدينة جرمانا بريف دمشق وعزز الحواجز المحيطة بها والمقر الأمني
"سي.أن.أن" عن تحالف أسطول الحرية المتّجه إلى غزة: سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم بمسيّرة تغرق الآن وهناك ثقب في السفينة وأرسلنا نداءات استغاثة
مسعد بولس: اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل كرّس بوضوح حصر السلاح في يد الدولة
استطلاع رأي لمعاريف: 36% من الإسرائيليين يعتقدون أن هناك إمكانية لتنفيذ صفقة الرهائن في وقت قريب
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آخر الأخبار
8:23 AM
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإصابة 5
8:20 AM
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: ٩ حوادث، ٣ قتلى و ١١ جريح
8:20 AM
إصابة مواطن وزوجته و3 آخرين جراء غارة لمسيرة إسرائيلية إستهدفت فجر اليوم غرفتين جاهزتين ملحقتين بمحطة وقود في بلدة حولا
8:14 AM
نتنياهو: هاجمنا هدفاً قرب القصر الرئاسي بدمشق
8:07 AM
الدفاع الروسية: تدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلا
8:07 AM
وزيرة العدل الليبية لـ"النهار": مستعدون للتعاون لحلّ قضيّة الإمام موسى الصدر
8:01 AM
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالجيش: من المتوقع قيام الجيش قريباً بإستدعاء المزيد من قوات الإحتياط
8:00 AM
القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر عسكري: عام 2025 سيكون عام حرب مع تركيز القتال على غزة وإيران
8:00 AM
الجزيرة: رتل من إدارة الأمن العام دخل إلى مدينة جرمانا بريف دمشق وعزز الحواجز المحيطة بها والمقر الأمني
8:00 AM
"سي.أن.أن" عن تحالف أسطول الحرية المتّجه إلى غزة: سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم بمسيّرة تغرق الآن وهناك ثقب في السفينة وأرسلنا نداءات استغاثة
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8:23 AM
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا... وإ...
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8:14 AM
نتنياهو: هاجمنا هدفاً قرب القصر الرئاسي بدمشق
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May 1, 2025 10:10 AM
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Beirut, Lebanon
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