Apr 21, 2025 7:15 AMClock
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نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأميركي شارك خطط الهجوم على الحوثيين في محادثة ثانية عبر تطبيق سيغنال

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