Apr 23, 2025 1:03 PMClock
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"نيويورك تايمز" نقلا عن الرئيس السوري: أبلغنا جميع الأطراف أن الوجود العسكري الروسي في سوريا يجب أن يتوافق مع الإطار القانوني السوري

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