Apr 4, 2025 8:19 AMClock
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نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون: القصف في إطار الحملة الحالية ضد الحوثيين هو أشد بكثير من الضربات التي نفذتها إدارة بايدن وأكبر بكثير مما وصفته وزارة الدفاع الأميركية علنًا

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