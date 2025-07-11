Jul 11, 2025 3:39 PMClock
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نيويورك تايمز: مخابرات "إسرائيل" أصدرت في تموز ٢٠٢٣ تقريرا يذكر أن الأعداء لاحظوا تزايد انقسام المجتمع والجيش

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