Jun 23, 2025 8:42 AMClock
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نيويورك تايمز عن 4 مصادر إيرانية: تباين في طهران حول كيفية الرد على الهجمات الأميركية

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