Apr 10, 2025 1:09 PMClock
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نيويورك تايمز عن مصادر: مسؤولون بإدارة ترامب يعتقدون أن إغلاق سفارة مقديشو قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الصومالية

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