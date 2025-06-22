Jun 22, 2025 4:06 PMClock
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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي رفيع: الهجوم الذي شنّته قاذفات B-2 على موقع فوردو لم يدمّر المنشأة المحصّنة بشدة لكنه ألحق بها أضراراً جسيمة

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