Apr 27, 2025 10:15 AMClock
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"نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي رفيع: الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية - الإيرانية ستعقد في أوروبا بوساطة عُمان

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