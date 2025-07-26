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نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: نظام الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الذي قوضته #إسرائيل كان فعالا

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