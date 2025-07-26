3:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار: لا دليل على أن حماس سرقت مساعدات الأمم المتحدة بشكل منتظم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o