Aug 2, 2025 11:50 AMClock
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نيويورك تايمز عن مسؤولين: الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات بعقوبات قد يفرضها الرئيس ترمب

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