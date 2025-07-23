Jul 23, 2025 8:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين: نرجح وقوف إسرائيل وراء ما تشهده إيران من انفجارات وحرائق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o