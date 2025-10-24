Oct 24, 2025 8:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: الجيش الأميركي بدأ تشغيل مسيّرات فوق غزة لضمان الالتزام بالاتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o