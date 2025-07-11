Jul 11, 2025 12:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: نهج نتنياهو تجاه "حماس" قبل الحرب ساهم بتقويتها وأتاح لها الاستعداد للحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o