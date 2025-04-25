Apr 25, 2025 3:23 PMClock
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نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: اعتماد إسرائيل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري أدى لأخطاء

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