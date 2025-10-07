Oct 7, 2025 6:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: ترامب أوقف جهود التوصل لاتفاق دبلوماسي مع فنزويلا ما يمهد لتصعيد عسكري محتمل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o