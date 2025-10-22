Oct 22, 2025 2:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: استراتيجية واشنطن تتمثل بمحاولة منع نتنياهو من استئناف هجوم شامل على حماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o