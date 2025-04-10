Apr 10, 2025 12:55 PMClock
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نيويورك تايمز عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية: سنأخذ وقتنا لتقييم إعلان ترمب تأجيل فرض رسومه الجمركية

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