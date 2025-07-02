Jul 2, 2025 6:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك تايمز عن قائد وحدة أوكرانية تتصدى لمسيرات روسية: وقف الإمدادات الأميركية تأثيره خطير على عملنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o