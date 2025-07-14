Jul 14, 2025 6:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك تايمز: خبراء إسرائيليون حذروا وزير الدفاع ورئيس الأركان من أن المدينة الإنسانية بغزة ستشكل جريمة حرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o