Jun 29, 2025 2:12 PMClock
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نيويورك تايمز تكشف أن إيران خسرت "النواة المتفجرة النووية" بعد قصف معدات التعدين في أصفهان

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