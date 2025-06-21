Jun 21, 2025 2:29 PMClock
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نيويورك تايمز: إيران تجاوزت الصدمة الأولية وتمكنت من إعادة تنظيم صفوفها لتشن ضربات يومية مضادة على إسرائيل

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