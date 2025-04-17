Apr 17, 2025 7:16 AMClock
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نيويورك تايمز: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات لمنع شركة DeepSeek من شراء تكنولوجيا أميركية

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