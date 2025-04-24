Apr 24, 2025 8:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك بوست: السلطات الأميركية اعتقلت 219 شخصا بتهم الإرهاب منذ تنصيب ترامب

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o