Jun 28, 2025 3:36 PMClock
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نيوزويك عن صور أقمار صناعية: أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة فوردو النووية بإيران بعد أيام من الهجوم الأميركي

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