Aug 5, 2025 10:54 PMClock
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نوفل ضو: أي رفض تنفيذي لقرار سحب سلاح الحزب هو عصيان للدستور وانقلاب على الدولة

كتب نوفل ضو عبر منصة "إكس": بعد قرار مجلس الوزراء سحب سلاح حزب الله قبل نهاية ٢٠٢٥ وتكليف الجيش وضع خطة لذلك قبل ٣١ آب، سقطت نظرية "الحرب الاهلية" التي يهدد بها حزب الله!
ونابع: اي تحرك مشاغب يقوم به الحزب واي رفض للتنفيذ بات عصيانا للدستور والقانون وانقلابا على الدولة ومؤسساتها وليس صداما مع مجموعات سياسية وحزبية".

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