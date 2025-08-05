كتب نوفل ضو عبر منصة "إكس": بعد قرار مجلس الوزراء سحب سلاح حزب الله قبل نهاية ٢٠٢٥ وتكليف الجيش وضع خطة لذلك قبل ٣١ آب، سقطت نظرية "الحرب الاهلية" التي يهدد بها حزب الله!

ونابع: اي تحرك مشاغب يقوم به الحزب واي رفض للتنفيذ بات عصيانا للدستور والقانون وانقلابا على الدولة ومؤسساتها وليس صداما مع مجموعات سياسية وحزبية".