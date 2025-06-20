Jun 20, 2025 4:31 PMClock
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نور نيوز: الحرس الثوريّ الإيرانيّ استهدف مقر البث الميدانيّ للقناة 14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق

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