عزّى رئيس الجمهورية جوزف عون رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوفاة الديبلوماسيين القطريين الثلاثة في حادث السير وهم في طريقهم فجر اليوم إلى شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماع الذي يُعقد غداً.

وأعرب عون عن حزنه لـ"المصاب الأليم"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا أيضاً في الحادث.

بدوره، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتّصالاً بنظيره القطري، معزياً إياه وأهالي الضحايا والشعب القطري الشقيق بـ"ضحايا حادثة السير الأليمة"، التي أودت بحياة الديبلوماسيين القطريين وهم في طريقهم إلى المشاركة في قمة شرم الشيخ.