نواف سلام من طرابلس: مشروعنا يقوم على 4 ركائز، 1 ـ إحياء معرض رشيد كرامي الدولي، 2 ـ تشغيل مطار رينيه معوّض ليكون رافعة إقتصادية، 3 ـ تطوير المرفأ، 4 ـ تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة

