أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة مع قناة "الجديد"، ثقته بوعي اللبنانيين وحكمة الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على ضرورة عدم الانجرار نحو أي مغامرات جديدة قد تهدد البلاد. وأكد أيضًا أهمية الاستقرار في سوريا، قائلاً: "نحن نراهن على وعي اللبنانيين ونحرص على استقرار سوريا".

وعن الورقة التي قدمها الموفد الأميركي توم باراك، وصفها سلام بأنها "مجموعة أفكار تهدف إلى ترتيب وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، معلنًا عن نيته لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذه الورقة والرد عليها بشكل مشترك.

وأكد أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة فور نضوج الأفكار المتعلقة بخطة حصر السلاح، مضيفًا أن أفكار باراك تشمل آليات تهدف إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو ما يتوافق مع البيان الوزاري الذي يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف الأعمال العدائية، مع تحديد الجهات المسموح لها بحمل السلاح.

ورداً على تصريح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، شدد سلام على أن السلاح الذي سيتم حصره وتسليمه سيكون فقط للدولة اللبنانية، وليس لإسرائيل.

وبخصوص ملف إعادة الإعمار، أشار رئيس الحكومة إلى أن الأموال التي تم الحصول عليها حتى الآن "ضئيلة مقارنة بالاحتياجات"، موضحًا أن كلفة إعادة الإعمار تقدر بالمليارات، بينما ما تم الحصول عليه هو نحو 250 مليون دولار من البنك الدولي، و350 مليون دولار من وكالات أممية، و75 مليون دولار وعدت بها فرنسا، و20 مليون دولار من العراق.

واختتم سلام بالتأكيد على أن هناك دائمًا مخاوف من تصعيد إسرائيلي، لكنه يرى في الوقت ذاته "فرصة للعمل الجاد والانخراط الإيجابي في الأفكار التي قدمها باراك، بهدف وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية".