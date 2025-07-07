Jul 7, 2025 4:32 PMClock
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نواف سلام: الشيخ نعيم قاسم ملتزم باتفاق الطائف وترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار ولا أعتقد أنه قرر الخروج عن تلك المسلّمات

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