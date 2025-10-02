Oct 2, 2025 6:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نواف سلام: الأسبوع المقبل نناقش أول تقرير للجيش حول خطة حصر السلاح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o