May 4, 2025 2:27 PMClock
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نواف سلام: خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين وخطوة تستحق كل الشكر والتقدير

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