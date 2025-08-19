Aug 19, 2025 6:59 PMClock
نواب وسياسيون لبنانيون يعلنون عزمهم تقديم شكوى قانونية ضد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بسبب تصريحاته "التي تعرض لبنان واللبنانيين للخطر"

