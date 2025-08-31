زار نقيب المهندسين فادي حنا مع أعضاء النقابة وجمع من المهندسين، مدينة راشيا تلبية لدعوة ابن المدينة المهندس غازي غصن، للاطلاع على معالمها الأثرية وتراثها الحضاري والإنساني والديني.

وكانت المحطة الأولى في كنيسة مار موسى الحبشي القديمة، التي يعود تاريخ تصميمها وبنائها إلى قرون عدة، وتضم أيقونة تعود إلى خمسة قرون خلت.

ولفت غصن إلى أن الكنيسة لطائفة السريان الكاثوليك تمثل البقية الباقية من أربع كنائس للطائفة التي استقرت في راشيا منذ العام 1320، داعيا النقيب حنا ل"دعم المخطط التوجيهي للمدينة بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني وبلدية راشيا، حفاظا على الطابع المعماري الفريد للمدينة الذي يعكس عراقتها".

وألقيت كلمات للزميل مفيد سرحال وتوفيق مهنا، ورئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، أكدت على "وحدة الحياة بين أبناء المنطقة، وروح الإخاء الإنساني والوطني".

من جهته، نوه حنا بالطابع التراثي لراشيا، مؤكدا أن "جميع إمكانيات النقابة ستكون في خدمة البلدية وأهالي المدينة".

وقدم غصن لوحتين بتقنية الحبر الصيني لحنا، الأولى لقلعة الاستقلال، والثانية لكنيسة مار موسى الحبشي.

واختتمت الزيارة بجولة في السوق الأثري وقلعة الاستقلال، ومسير بيئي إلى جبل حرمون حيث تجلى السيد المسيح.