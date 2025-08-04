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Aug 4, 2025 1:41 PM
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نقيب المحامين في بيروت فادي المصري: قبل خمس سنوات اهتزّت بيروت وجوارها وسقط شهداء وتدمّرت المدينة فيما بقيت الدولة متفرّجة والمرتكبون بلا محاسبة
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2025-08-05 20:53:06
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2025-08-05 20:45:55
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2025-08-05 20:43:17
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آخر الأخبار
مرقص: وزراء "الثنائي" انسحبوا لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح والرئيس عون جدّد التركيز على النواحي الإيجابية التي يتمتّع بها البلد وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين كفيلة بحلّ المشكلات وأشاد بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين وسلام شدّد على ألا مساومة في العدالة في ما يخصّ انفجار مرفأ بيروت وأيّد ما يقوله رئيس الجمهوريّة لناحية قانون الفجوة الماليّة
بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: تعديل اسم جادة حافظ الأسد إلى جادة زياد الرحباني
رئيس الحكومة نواف سلام بعد مجلس الوزراء: بناء على البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ والذي أكد على ان الدولة اللبنانية تلتزم بأمن البلاد ومسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء وبعد ان اطلع المجلس على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس باراك وعلى التعديلات التي اضافتها عليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش بالورقة الاميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
نديم الجميّل: آن الأوان لحزب الله أن يسلّم سلاحه والطائف لم يشرّع المقاومة
الوزيران ركان ناصرالدين وتمارا الزين يغادران قاعة جلسة مجلس الوزراء الى قاعة ثانية
تدابير سير لأربعة أيّام في صيدا
منيمنة: آن أوان القرار التاريخي والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط
بين الضغوط الأميركية وضبط الشارع: حزب الله لا نية للتصعيد الداخلي
مكتب نتنياهو: الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الأمني المصغر
قاسم: أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه
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آخر الأخبار
8:53 PM
مرقص: وزراء "الثنائي" انسحبوا لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح والرئيس عون جدّد التركيز على النواحي الإيجابية التي يتمتّع بها البلد وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين كفيلة بحلّ المشكلات وأشاد بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين وسلام شدّد على ألا مساومة في العدالة في ما يخصّ انفجار مرفأ بيروت وأيّد ما يقوله رئيس الجمهوريّة لناحية قانون الفجوة الماليّة
8:45 PM
بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: تعديل اسم جادة حافظ الأسد إلى جادة زياد الرحباني
8:43 PM
رئيس الحكومة نواف سلام بعد مجلس الوزراء: بناء على البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ والذي أكد على ان الدولة اللبنانية تلتزم بأمن البلاد ومسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء وبعد ان اطلع المجلس على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس باراك وعلى التعديلات التي اضافتها عليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش بالورقة الاميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي
8:34 PM
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
8:32 PM
نديم الجميّل: آن الأوان لحزب الله أن يسلّم سلاحه والطائف لم يشرّع المقاومة
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