اشار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، الى "صدور قرار مجلس شورى الدولة بابطال قرار وزير الصحة السابق رقم 988/1، المتعلّق بنظام الميدتراك، والمطعون به من قبل نقابة صيادلة لبنان"، معتبرا ان "هذا القرار هو انتصار للحقّ ، وما كان ليتحقّق لولا تكاتف الصيادلة حول مجلس النقابة، والابتعاد عن المصالح الخاصة ، وسياسات "مرئلي تمرئلك".

واضاف: "ان نقابة صيادلة لبنان مستعدة للتعاون الكامل مع معالي الوزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين بهدف تنظيم قطاع الدواء، ما يضمن حصول المرضى على الدواء ، ذات النوعية الجيّدة ، وكذلك المدعوم منه مع وضع الاطر اللازمة لضمانة منع تهريبه".