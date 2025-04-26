Apr 26, 2025 11:12 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نقل نعش البابا فرنسيس في هذه الأثناء من داخل الكاتدرائية إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان تمهيداً لبدء مراسم الدفن

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o