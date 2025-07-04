شهدت الكتيبة الهندية في "اليونيفيل" عملية نقل سلطة رسمية، حيث سلّمت الكتيبة الـ 25 (فوج مادراس) المسؤوليات التشغيلية إلى الكتيبة الـ 26 (فوج الغرنادير).

أقيمت المراسم في مقر الكتيبة في القطاع الشرقي من منطقة عمل "اليونيفيل"، وتميّز بعروض عسكرية استثنائية، وتسليم علم الكتيبة بشكل رمزي، إلى جانب عرض انضباطي يعكس الاحترافية التي يتمتع بها الجيش الهندي في إرثه العريق في عمليات حفظ السلام.

حضر الاحتفال قائد القطاع الشرقي العميد ريكاردو أستبان كابريخوس ، وكبار الضباط العسكريين في "اليونيفيل"، وممثلين عن الجيش، بالإضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير وقيادات مجتمعية.

خلال العام الماضي، أثبتت الكتيبة الـ 25، المكوّنة من عناصر فوج مادراس، التزامها بأعلى درجات المهنية من خلال تنفيذ دوريات مكثفة، والمشاركة في مبادرات إنسانية، وتفعيل أنشطة التعاون المدني العسكري (CIMIC). وقد حظي أداؤهم بتقدير واسع من قيادة اليونيفيل والشركاء المحليين.

ومع تسلُّم الكتيبة السادسة والعشرين، المنبثقة من فوج الغرنادير النخبوي في الجيش الهندي، الشعلة فإن تقاليد الانضباط والتميّز العملياتي والتواصل المجتمعي تستمر بزخم متجدد. ويضمن هذا الانتقال السلس استمرارية تنفيذ ولاية اليونيفيل، وتعزيز السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق وداخل نطاق عملياتها.

ومن بين المحطات البارزة في هذا الانتقال، تسجّل الكتيبة السادسة والعشرين سابقة مهمّة بتشكيل أول فريق تواصل نسائي (FET) ضمن الكتيبة الهندية العاملة في إطار اليونيفيل.

وتشكل هذه الخطوة الريادية تأكيداً على التزام الهند الثابت بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أدوار حفظ السلام. وسيسهم هذا الفريق في تعزيز التواصل مع النساء والمجتمعات المحلية، بما يعزز الحوار الشامل، وبناء الثقة، والمشاركة الفاعلة، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وفي كلمة له خلال المناسبة، أشاد العميد ريكاردو أستيبان كابريخوس، قائد القطاع الشرقي، بالكتيبة الهندية على الاحترافية والتفاني وقدرتها على بناء الثقة مع المجتمعات المحلية، معبّرًا عن ثقته بأن الكتيبة السادسة والعشرين ستواصل السير على ذات النهج المتميز.

واختُتمت المراسم بعرض عسكري، وأداء لفرقة موسيقية عسكرية، وتأكيد على الالتزام بمهمة الأمم المتحدة في حفظ السلام.

ولا تزال الهند من أكبر الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، ويمثل هذا الانتقال فصلاً جديدًا في مساهمتها المشهودة في حفظ الأمن والسلام العالمي