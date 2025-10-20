Oct 20, 2025 2:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نقلت مصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على كلام سمير جعجع ، قوله: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك !!.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o