شدّد الوزير السابق ريشار قيومجيان على أنّه "متّفقون مع الرئيس جوزاف عون على الوجهة، إنما نقطة الخلاف تكمن في كيفية الوصول، خصوصًا وأنّنا نريد حلولًا بأسرع وقت ممكن".

وأضاف في حديث خاص لـmtv أنّ "القرار السياسي تتخذه الدولة، وهي وحدها المسؤولة عن وقف التهريب على الحدود السورية".

وفي ما يتعلّق بورقة الموفد الأميركي توم برّاك، أشار قيومجيان إلى أنّ "الردّ اللبناني كان يجب أن يُعرض على مجلس الوزراء، وخصوصًا إذا كان يصبّ في مصلحة لبنان"، معتبرًا أنّ "حرب إسرائيل اليوم هي تكنولوجية، وبالتالي لا يمكن التكهّن بما سيحصل".

وختم بالتأكيد أنّه "إذا كنّا نريد نهضة هذا البلد، فكل ملف يحتاج إلى العامل المالي، الذي يبقى معلّقًا حتى يرى الخارج نهضة فعلية في الداخل".