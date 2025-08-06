المركزية - نبهت نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس في بيان "جميع الطلاب اللبنانيين الراغبين بدراسة الاختصاصات الهندسية، في الجامعات كافة في الداخل والخارج، ومنها جامعات قبرص الشمالية، التي لم تدرج بعد على اللوائح المعتمدة من قبل اللجنة بموجب المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الهندسة في لبنان رقم 636/1997".

واكدتا ان "خوفاً على مستقبل الطلاب نطلب منهم ضرورة التأكد من ان تكون الجامعة او الاختصاص فيها، مدرجاً على اللوائح المعتمدة قبل التسجيل".

واشارتا الى ان "تداركاً لاي محظور لن يستطيع خريجو هذه الجامعات الانتساب الى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، في حال عدم استحصالهم على اذن مزاولة المهنة بموجب القانون اعلاه".