Jul 15, 2025 9:02 PMClock
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نقابة محرري الصحافة تندد بالاعتداء العنيف على الزميلة بترا أبي حيدر وتطالب بالقبض على المعتدين وتطبيق القانون بحزم

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