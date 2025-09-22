احتفلت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بيوبيلها الماسي الـ75، في مطعم MARAM في كسروان، في حضور فاعليات سياسية وديبلوماسية وعسكرية ورؤساء بلديات ونقباء وهيئات وجمعيات ثقافية وفنية.

بعد كلمة تقديم للزميل روبير فرنجية، كرمت النقابة صاحب المطعم رجل الأعمال سالم عكاري، بدرع عضوية الشرف تكريما لجهوده المبذولة.

وتحدث النقيب فريد بو سعيد فقال: "إن اليوبيل الماسي ليس مجرد محطة للاحتفال، بل هو موعد مع التاريخ وفرصة لتجديد العهد بأننا سنواصل العمل بلا كلل من أجل نقابتنا وأعضائها، من أجل حماية إرثنا الفني، ومن أجل أن يبقى لبنان منارة للفن والإبداع في العالم العربي".