تقدمت نقابة المصورين في لبنان بـ"أحر التعازي باستشهاد الصحافيين في قناة "الجزيرة" في قطاع غزة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم زاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، بعد استهداف جيش الاحتلال خيمة للصحافيين في مستشفى الشفاء شمالي القطاع".

ورأت النقابة في بيان، أن "هذه الجريمة التي أقرّ بها العدو الإسرائيلي، ليست إلا حلقة جديدة في مسلسل الاستهداف الممنهج والمتعمد للصحافيين الفلسطينيين، بهدف إسكات الصوت الحر ومنع الحقيقة من الوصول إلى العالم، خصوصا أن استهدافات العدو الإسرائيلي مستمرة في لبنان كما في غزة، حيث استهدف العدو يوم الجمعة الماضي على اوتوستراد بلدة أنصارية في منطقة الزهراني، الإعلامي ومراسل ومدير موقع "هوانا لبنان" محمد شحادة".

وإذ أعلنت "التضامن الكامل مع الصحافيين والمصورين الصحافيين في كل من لبنان وفلسطين"، أكدت على "ضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية الصحافيين في مناطق النزاع، وضمان حقهم في ممارسة عملهم من دون أي تهديد". كما أكدت أن "استمرار إفلات الاحتلال من العقاب هو ما يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحافيين والمدنيين العزل".