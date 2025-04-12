اثر الإعتداء على مستشفى رياق صدر عن نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان البيان التالي :

بما أن مهنة الطب وخدمة الاستشفاء رسالتان ساميتان هدفهما انساني بحت وبما أنّنا نسعى دائماً للحفاظ على المستوى الطبي في لبنان، وبما أنّ المستشفى تشكّل صرحا طبيا وملاذاً آمناً للمواطنين والمرضى والموظفين وبما انه وردنا اتصالات ومعلومات تفيد بأنّه حصل الأمس في تاريخ ١١/٤/٢٠٢٥ اعتداءً وحشياً وهمجيا على مستشفى رياق في البقاع حيث يعتبر تعدي صارخا على القيم الانسانية وعلى حقوق والمواثيق الدولية والاعراف التي تضمن حماية المؤسسات الصحية والمستشفيات في كافة أرجاء العالم. كما نستنكر أشد الاستنكار التصرفات الهمجية والمتمثلة بالإعتداء على الجسم الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى المذكور اعلاه ونطالب الجهات الامنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالاسم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم صوناً للحق والعدالة وحفاظا على الصروح الطبية وعلى حقوق الطاقم الطبي ولردع أي اعتداء آخر قد يحدث في المستقبل.

كما نؤكد أنّ هذا التهجّم الشرس والمخالف للقانون المتمثل بإطلاق النار والقدح والذم وايذاء الموظفين والاطباء ومحاولة قتل احد الموظفين، كلها أفعال تحثنا على المضي قدماً أكثر من اي وقت مضى على ضرورة اقرار مشاريع القوانين تهدف الى تحقيق حصانة الاطباء وامان المستشفيات وغيرها من المؤسسات الطبية للحد من التعديات عليها.

كما تذكر النقابة على وجوب إبعاد الصروح الطبية التي توفر الخدمات الصحية في أصعب الظروف التي يمر فيها الوطن عن الممارسات اللاأخلاقية من عنتريات وتبجحات التي تخدم مطلقيها أبداً.