المركزية - كرّمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الصحافيين المسجلين على جدولها ممن فازوا في الانتخابات البلدية في مدنهم وبلداتهم وقراهم. وحضر الى النقيب جوزف القصيفي ، نائب النقيب غسان ريفي.

بداية ألقى القصيفي كلمة هنأ فيها المُكرمين على فوزهم واعتبره "فوزًا للتعاون البناء بين الصحافة والبلديات"، قال: أحببت أن يتم هذا اللقاء التكريمي لأقول لكم جميعا أن ، أعضاء النقابة ومجلسها وانا - فخورون بكم وأن فوزكم هو الدليل الساطع ان الصحافي ليس مجرد كاتب أخبار وناقلها، أو محلل للاحداث،بل هو من خلال ممارسته المخلصة لمهنته عامل تنمية وتوعيّة وتطوير للمجتمع الانساني والوطني، وبانخراطه في العمل البلدي يقدم قيمة مضافة لمحيطه.خصوصا أن الصحافي أصلا يخالط الشأن العام، ويعمل من دون تكليف على انماء مدينته وبلدته وقريته، كونه الادرى بمعاناة الناس وهمومهم ويعرف ما يحتاج اليه كل إنسان ويعرف نبض الشارع ويعرف كيف يساعد البلدية والبلدة وناسها بفضل العلاقات التي ينسجها مع أصحاب القرار في لبنان".

أضاف القصيفي :"لبنان وقراه بحاجة إلى أشخاص يلتزمون الخير العام. والصحافيون من موقعهم الإعلامي يعرفون كيف يعملون للخير العام بجرأتهم التي صقلوها من خلال رسالتهم الإعلاميّة".

وختم القصيفي متوجهًا الى المكرمين:"أنتم فخر للنقابة والأيام ستثبت لناخبيكم أن الصحافي في كل مجلس بلدي هو طاقة وثروة ، وأن تواصلنا معكم والتعاون في ما بيننا سيكون كبيرًا وكبيرًا جدًا.. وفقكم الله. فأنتم ركيزة أساسيّة يُعتمد عليها ، والنقابة مستعدة لكل دعم مطلوب منها للبلديات".

ووزع النقيب القصيفي وريفي في ختام اللقاء شارات النقابة على الزميلات والزملاء : بيار عطالله رئيس بلدية راشيا الفخار- نائب رئيس اتحاد بلديات العرقوب، علوان شرف الدين - نائب رئيس بلدية صور، وجيه قانصوه نائب رئيس بلدية الهرمل- رنده ابو صالح - عضو مجلس بلدية صور، جويل رياشي- عضو مجلس بلدية الخنشاره ، أميره حماده - عضو مجلس بلدية عين وزين، باسم عساف - عضو مجلس بلدية طرابلس،بيار سعد عضو مجلس بلدية عين زحلتا- نبع الصفا، مازن نعيم- عضو مجلس سلعا قضاء صور.