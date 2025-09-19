المركزية - نعى مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، الإعلامية يُمنى شري، وقال في بيان: "بالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، الإعلامية يُمنى شري، عضو النقابة، التي غيّبها الموت بعد معاناة مع المرض العضال.

اضاف: "لقد خسرت الساحة الإعلامية زميلة مخلصة، وصوتًا مهنيًا ترك أثرًا طيبًا في مسيرتها وعند زملائها وكل من عرفها.

وختم: "يتقدّم مجلس إدارة النقابة من عائلة الفقيدة الكريمة، ومن الوسط الإعلامي في لبنان، بأحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".