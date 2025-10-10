المركزية - نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الصحافي والكاتب الكبير وليد الحسيني الذي أنشأ مؤسسة إعلامية كان لها الحضور اللافت والمؤثر في عالم المهنة منذ بداية الثمانينيات حتى أواخر التسعينيات ومنها " الكفاح العربي" التي صدرت أسبوعية قبل أن تتحول إلى جريدة يومية بحجم :" التابلويد" وبالالوان ، واستطاعت أن تحجز لها مكانا ومكانة بين نظيراتها لا في لبنان فحسب بل في كثير من الدول العربية التي فتحت لها اسواقها. ولم تقف اهتمامات الراحل عند حدود السياسة، بل تجاوزتها إلى الفن والتربية باصداره مجلتي "فن" و"سامر"، وتوج إصداراته بمجلة شهرية هي "إستراتيجيا" التي استكتب فيها خبراء سياسيين وعسكريين واختصاصيين في شؤون الدفاع. وكان الحسيني يشرف على هذه المؤسسة التي ضمت عددا كبيرا من الزميلات والزملاء بحزم واخوة، وهو الذي ما فارقته يوما النزعة الانسانية. وعلى الرغم من الانتكاسات المادية التي أصابته ظل سخي الفؤاد واليد، ولم يبدل في نهج تعاطيه مع الناس.

واضاف القصيفي: "كان وليد الحسيني نموذجا فريدا من الصحافيين. يغلب على اسلوبه السهل الممتنع والممتع، يتوسل الايجاز البليغ، حادا في التعبير عن رأيه ولم تغب السخرية عن تعليقاته وهي تجليات الألم الذي كان يعتصر منه الفؤاد حزنا على ما آلت اليه أحوال العرب وغضبا. كبا باحلامه وكبت به، واصطدم طموحه بمعوقات كانت أكبر من قدرته على الاحتمال، خانه زمانه ولم يكن يوما خؤونا.قبل أن تغلق "الكفاح العربي" التي سكب فيها عصارة فكره وجهده ويطبع فيها بصماته الابتكارية سعى لانقاذها من خلال تحصيل مستحقاته من الأسواق المحلية والعربية التي كان يمدها بالكتب والمجلات التربوية، فلم يفلح. وقبل أن يتخذ قراره الأليم بحجب جريدته عن الصدور، وهي عنده بمرتبة واحد من أفراد عائلته الصغرى، حرص على حفظ حقوق العاملين معه من زميلات وزملاء وموظفين، وما كان المال يوما في ناظريه إلا وسيلة لا غاية. وقد سعدت بالعمل معه في "الكفاح العربي" لسنوات اتسمت بالاحترام والتعاون والود الذي لم يفسد لحظة، بل ظل قائما حتى إرتحاله عن هذه الدنيا مأسوفا على خصاله.

رحم الله أبا سامر، والهم عائلته العزيزة التي كانت له دائم السند والعضد، والتي حصنها بالعلم والأخلاق وحب العطاء، الصبر والعزاء وأسكنه فسيح جناته. وداعا يا صديقي وليد ولتفتح لك جنات الخلد أبوابها يا أكرم الراحلين وانبلهم".

الكعكي: ونعاه نقيب الصحافة عوني الكعكي قائلا: "رحل الاخ والحبيب وصديق العمر صاحب الابتسامة السمحاء التي لا تغيب عن وجهه وصاحب الاخلاق الكريمة "والكرم الصحافي" وصاحب الكلمة المتميزة والمقالة الساخرة لقد كان أحد ملوك الكلمة في مهنة المتاعب. وليد الحسيني "ابو سامر" كان من ابرز واهم الصحفيين في لبنان والعالم العربي .. لقد بدأ من الصفر من مندوب الى كاتب مقال في الزميلة "النهار" الى صاحب "الكفاح العربي" ، لقد اشترى "الكفاح" من المرحوم النقيب رياض طه واشترى امتيازاً آخر ليضيف على "الكفاح اسم العربي" .

أضاف: "تميز بعلاقته الودية مع الرئيس معمر القذافي وكان من اقرب وأصدق وأنبل الاصدقاء للرئيس الليبي. بقي على عهده بحبه للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان له الفضل في بدء علاقته بالرئيس معمر القذافي . هذه هي الدنيا ، نأتي اليها.. ثم نذهب لكن الذي يميز هذا الراحل العزيز انه ترك اثراً وارثاً ادبياً وصحفيا كبيراً وعائلة من أكرم واطيب العائلات".

وختم: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته... والى اللقاء يا صديقي ابو سامر".